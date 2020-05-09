英皇家認證！全聯絕美換購品，網「超真心」評論出爐。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

全聯推出絕美集點換購品，網「超真心」評論出爐。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

全聯為了刺激買氣，經常推出集點換購商品的活動，其中不乏鍋碗瓢盆，有網友在臉書上分享最新一期換購品，英國皇家認證的彩色餐具組，看起來很適合宴客，讓不少網友蠢蠢欲動，不過，也有網友被過去換購品爆裂的事情嚇到直喊，不敢買。

一位網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享，全聯新的集點活動開始囉！剛剛去全聯買衛生紙，意外看到新活動的展示品，感覺質感不錯。由原PO隨文附上的照片可見，此次的換購品是「英國皇家認證餐瓷 皇家道爾頓」的彩色餐具組。

貼文曝光後，引發網友討論，「 今天看到了，開始蠢蠢欲動了」、「哇！我好喜歡喔！」、「今天去全聯有看到，蠻有質感的。準備把家裡菜市場買的碗盤換英國皇家的」、「居然是英國Royal doulton品牌欸！比專櫃便宜太多哩~換起來」、「說品質差的，我就先換了」。

不過也有網友因為之前發生的爆破事件，而完全沒被燒到，「這次錢包不會變瘦了」、「不敢了，怕會爆」、「玻璃保鮮盒裂開的恐懼還未平復～肯定不跟！」、「蠻想換的，但會不會又自爆啊？」、「直覺就是：會不會破掉」。

(中時電子報)