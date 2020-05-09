新冠病毒恐再突變？據美《芝加哥論壇報》報導，美國伊利諾州幼童出現至少6名可能與新冠病毒相關的不明疾病，病狀包括病狀包括皮疹、發燒、出紅眼、手腳腫大以及嘔吐，其中紐約以及歐洲也出現類似疾病。

報導指出，美國兒科醫院倡導兒童醫院主治醫師貝爾蒙特（Frank Belmonte）說，這種不明疾病是一種發炎病症，代表病患體內的免疫系統開始加速攻擊體內正常組織，且患病兒童可能會有血壓下降引起體內器官無法正常工作而發生休克，也會導致心肌發炎，或者冠狀動脈腫脹。他表示，這些二至四周前出現不明疾病的幼童，在他們的體內都測出了新冠病毒抗體，代表他們可能早已感染新冠病毒。

報導指出，染病的幼童年齡介於2歲與10歲之間，至今在英國已有1名幼童死亡。貝爾蒙特表示這種疾病相當罕見，但我們可以藉由追蹤這些幼童的病狀，進一步對此提高警覺，「我們現在對此瞭解仍太少，隨著病情發展我們會嘗試找出更多線索」。

此外，紐約衛生局也於5日通報64起「小兒多系統炎症綜合症」，病狀包括持續發燒、皮疹，嚴重者甚至出現心腦血管症狀，醫生表示這種與「川崎病」病狀類似的疾病，可能與新冠病毒有關。

波士頓兒童醫院川崎病項目主任紐伯格（Jane Newburger）說，這種疾病可能是因為「新冠病毒感染後的免疫反應」造成的，代表身體似乎會過度補償，一直在對抗一種已經不再攻擊身體的疾病。

(中時電子報)