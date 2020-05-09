民進黨立委賴品妤自爆收到民眾寫信騷擾，自己潦草、內容怪異，且還附上比基尼泳裝美女剪報，讓她氣罵「這東西以為自己是誰啊？」同黨議員戴瑋姍看完後，也曝光自己被網友騷擾的留言截圖。

賴品妤在臉書PO出民眾手寫信，內容提到「第一次寫給新科立委賴品妤，歡不歡迎？處女否？三圍？」還稱賴品妤台灣國語、腔調怪怪的，很沒水準，認為「女子無才便是德！」還說同黨立委「哈你很久了！幸福要把握」。另外還有兩張報紙剪報，分別是韓國D奶女神克拉拉、日本人氣女星深田恭子的比基尼辣照。

賴品妤收到民眾手寫信騷擾。（圖／摘自賴品妤臉書）

賴品妤表示，這就是女性民代會收到的信，貼出來給大家看看，奇文共賞，「癡漢秀下限，這東西以為自己是誰啊？」要說本辦常駐癡漢打蒼蠅日常，一梯退三步，這位癡漢要排去太平洋跳海了啦。

戴瑋姍也遭騷擾，該網友更跑到服務處亂。（圖／摘自戴瑋姍臉書）

戴瑋姍看了賴品妤的貼文後，表示忍不住想分享自己也遭網友騷擾，「長期自稱我是他女友，今天還跑來服務處亂，這個警察會受理嗎？」該網友留言提到「現在是極度的。不爽。非常不開心。妳本人。沒為這件事跟我道歉。我跟妳，沒完沒了。」還稱會鬧到開心，不斷要求戴瑋姍向他道歉，但又說「我的。摯愛。姍。」

網友看了表示，「我也有收過類似的訊息，就因為我是女攝影師，真的是噁男滿天飛」、「亂七八糟看的頭好痛」、「他到底想表達什麼？」「缺女友就能說對方是他女友，我缺錢能不能說我是他債主啊？」「真心建議報警」。

(中時電子報)