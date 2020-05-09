每年4、5月間，大山社區都會邀請民眾協助栽植台灣百合。〔苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

每年4、5月間，大山社區都會邀請民眾協助台灣百合分盆。〔苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣後龍鎮大山村周邊農地、山坡地，以往生長許多台灣百合，但近2、30年來因山林開發等因素，原生種台灣百合大量消失，為尋回以往百合齊開盛況，社區從6年前開始復育台灣百合，至今已有小成。

傳統客家人對台灣百合另有一種俗稱叫「打碗花」，意義是如果擅自採摘碰觸了台灣百合，回家後會容易打破碗，目的是在告誡小孩子看見台灣百合不要任意採摘。

位於苗栗縣後龍鎮的大山社區是典型農、漁村型社區，過去社區周邊的田野山林間，都有許多百合叢生，但近2、30年來，野生百合族群數量愈來愈少，引起社區住民注意這個環保議題，開始投入台灣百合復育及棲地保護工作。

6年來，大山社區居民展開復育行動，復育工作十分繁瑣，從種子採集、播種、幼苗培育，到百合的落地生根，以及棲地的保護等，都需要人力的投入。

為讓更多鄉親瞭解大山社區對於台灣百合復育工作努力，每年4-5月進入開花期，就會邀集民眾加入協助換盆移植百合幼苗的工作，讓民眾更加瞭解台灣百合及原生種植物復育工作的重要性。

(中時 )