韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，傳藍營勸進前新北市長朱立倫出征高雄市長補選；對此，台北市議員徐巧芯在政論節目上表示，這個說法根本就是子虛烏有，「哪有人在投票前就在布局輸了以後的事？這不是提前投降嗎？」

徐巧芯指出，這段時間因為國民黨內「主戰派」、「主和派」無法整合，造成媒體上各種謠言流傳，說甚麼朱立倫可能在5月中旬遷戶籍到高雄卡位市長補選，這說法根本就是在亂講！因為現在投票都還沒投，就在布局敗選後的結果，怎麼可能有人這樣未戰先降？話說回來，就算要推補選也不會推朱立倫，一定會指派目前戶籍就在高雄的人才對。

徐巧芯表示，這些事情並不是說沒有人澄清，高雄市新聞局長鄭照新說過，但謠言就是這個樣子，否認的消息不會這麼受到重視，而公眾人物常受這類謠言困擾，也見怪不怪，但徐巧芯指出，她時常找朱立倫談事情，「從來沒有對罷韓以後的狀況有過任何的討論」。

(中時電子報)