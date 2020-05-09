公牛王朝的《最後一舞》(The Last Dance)證明當時留下紀錄片是值得的，勇士王朝是否也該留下紀錄？總教練科爾(Steve Kerr)是兩個王朝的見證者，但他表示勇士目前還不需要「最後一舞」，因為勇士王朝還沒結束呢。

科爾告訴美媒The Athletic說：「我們沒到最後一季，很多成員都還在，我們打算捲土重來。如果找攝影隊來跟拍，等於是昭告球隊一切到此為止了。再說找人跟拍也違反我們的規矩。」

勇士不允許像公牛、布萊恩(最後一季)那樣放行更衣室跟拍，所以勇士王朝的興起以及杜蘭特在勇士的「最後一舞」都沒留下類似的紀錄片。勇士與公牛都有內部矛盾，例如杜蘭特與卓雷蒙格林就在最後一季多次發生齟齬。

公牛1998年確定是他們冠軍團隊的最後一季，拍攝的當時也沒把握能完成連霸。後來公牛成功摘下第6冠，紀錄片因此價值連城。喬丹已宣布把自己分到的紀錄片收益全捐出來，不過這次影集上架接連造成喬丹商品熱銷，他仍然大賺了一筆。

(中時電子報)