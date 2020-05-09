根據美媒《People》報導，「小飛俠」布萊恩遺孀瓦妮莎已在9日正式控告洛杉磯縣警局，原因是布萊恩在1月底墜機身亡後，竟然至少有8名警員趕赴現場拍下畫面，且在私下瘋狂流傳出去，這對瓦妮莎與布萊恩其他女兒造成很大傷害。

回顧今年1月26日，布萊恩與二女兒吉安娜同在直升機墜機事件當中身亡，同機9人全數罹難，當時瓦妮莎趕到洛杉磯縣警局，要求警方必須全面封鎖現場，且得到洛杉磯縣警局保證，沒想到仍有不少警員偷拍現場畫面，更馬上流傳開來。

無法接受洛杉磯縣警局這種輕忽承諾作法的瓦妮莎，在控告書要求得到精神損失的賠償，「現實的情況是，不只8名警員在現場用手機拍下罹難者遺體照片，正如警局隨後承認的，那些警員拍下這些照片並非用於調查，而是在私下散播。」

儘管瓦妮莎最近已經逐漸走出布萊恩過世陰霾，也在個人社群媒體上跟球迷互動頻繁，卻到現在仍然無法原諒洛杉磯縣警局部分警員的脫序行為，畢竟如此不尊重死者，且只想散播墜機現場照片的無恥行為，瓦妮莎怎麼可能選擇原諒！

(中時 )