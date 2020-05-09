陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

Twins成員「阿嬌」鍾欣潼和小8歲「醫界王陽明」賴弘國昨(8日)雙雙證實離婚，有媒體指稱，阿嬌疑為看上賴弘國醫師身分才結婚，還有傳言指離婚導火線是阿嬌刷爆賴弘國信用卡。對此，網紅陳沂稍早回應，以阿嬌在香港的地位，嫁給一個小醫生分明是「下嫁」，她也指整件事感覺是男方問題較大。

陳沂昨發文說，關於阿嬌離婚想替女方說句話，有報導稱她貪圖對方醫師職業，想當醫生娘，陳沂打臉說：「以Twins在香港的地位，就算阿嬌曾經經歷過冠C哥事件，嫁給一個小醫生根本是下嫁好嗎？」至於男方曾拿卡給阿嬌要她盡情刷，沒想到阿嬌真的狂刷，陳沂反批：「問題根本是賴弘國啊，打腫臉充胖子，沒那個能力就不要裝闊要人家盡情刷，刷完才在那邊靠腰個屁？」

最後陳沂表示自己對阿嬌離婚的真正理由沒興趣，但看不慣新聞把阿嬌塑造成愛慕虛榮的女人，其他網友也回：「阿嬌各方面都比她前夫威太多了好嗎」、「沒那個屁股就不要娶女明星」、「男方說就是不愛他了，新聞又渲染一下覺得讓別人認為女方很隨便的感覺，就是讓別人覺得都是女方問題」、「我是阿嬌的粉，終於看到很客觀的評論，真的很欣慰，覺得記者把矛頭怪在阿嬌身上」。

(中時電子報)