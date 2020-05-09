不畏疫情！全家便利商店8日公告最新4月合併營收65億元，創下歷來同期新高，年增5.73％；累計1～4月合併營收262.92億元，亦改寫歷史新高紀錄，年增8.02％，表現相當亮眼。

從全家今年單月營收表現來看，儘管4月營收的年增幅並不算高，但在國內外疫情衝擊下，許多產業面臨無薪假、減班減薪，甚至裁員、倒閉等風暴，全家仍能維持高個位數增長，且在同業中表現相對穩健，成為這波疫情逆勢向上的企業，實屬不易。

分析原因，至少有三大關鍵。首先是整體產業特性，據外部機構調查，便利商店在這波疫情中是相對衝擊較小的產業，主因是停留時間較短、商品買了就走，群聚風險相對較低；加上民眾大幅減少餐廳外食，也大幅推升超商即食品（鮮食、冷凍食品）業績顯著成長。

其次是店數規模持續擴充，據全家統計，截至2020年4月底全台全家總店舖數已突破3,600店、達3,644家，相較於2019年12月底的3,548家，4個月來「淨增加」96店，也持續推升整體營收向上。

再者是鮮食差異化特色，例如全家今年首度引進風靡日本的超級大麥食材，推出「超級大麥」系列鮮食，就成功帶動飯糰、便當等業績增長；還有全家旗下福比麵包廠近期推出的「極鬆餅」2.0升級版，主打厚度比以往增三成，也蔚為話題。

而涵括在整體「鮮食」大類當中的現煮咖啡茶飲、霜淇淋，全家也持續推出話題新品吸客，例如超商通路首款「小農拿鐵」，就是全家攜手鮮乳坊合作的特色商品，加上全家善用APP商品預售優惠促銷，也成功帶動咖啡茶飲、霜淇淋等業績增長。

據全家統計，4月Let’s cafe現煮飲品業績年增逾20％，除了新品加持外，配合政府「口罩實名制」推出的領口罩咖啡買一送一，以及「零確診」咖啡優惠等助攻亦是關鍵；另，霜淇淋也在鮮乳坊聯名口味帶動下，業績年增15％。

展望5月，全家表示，將持續掌握夏日消暑商機，包括現煮茶、霜淇淋、輕食等品類，都將陸續推出話題新品，並將展開端午節預購活動，可望成為營收增長動能。

值得一提的是，全家整個5月都推出「周末滿額贈購物金」活動，五、六、日三天到門市消費滿500元，就送200元購物金，相當於6折起優惠，在此一振興優惠加持下，能帶動多少來客及業績增長，亦值得關注！

(工商 )