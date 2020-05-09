苗栗縣環保局推廣使用液態稻草分解菌代替燒稻草，特別舉辦實地講習。〔苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣環保局將在今年第一期稻作收成後，加強查緝違規焚燒稻草。〔苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣政府環保局為了減少稻農在收成後焚燒稻草，特別推廣使用液態稻草分解菌來替代，並獲得縣內台積電等9家企業贊助這項計畫，補助可使用液態稻草分解菌稻田面積達1，269公頃，以期有效降低焚燒稻草稻作情況。

環保局為了推廣這項改用液態稻草分解菌計畫，於日前舉辦「杜絕露燃 友善農耕」液態稻草分解菌推廣研討會，邀集農糧署北區辦事處、新竹縣市環保局、台中及苗栗農田水利會、苗栗縣政府農業處及縣內各鄉鎮市公所、農會及水稻產銷班共同與會，介紹液態稻草分解菌推廣作業外，也邀請苗栗區農改場張素貞博士，說明不燃燒稻草防治病蟲的管理技術，呼籲農民可向當地農會洽詢登記，藉此減少露天燃燒稻草行為。

環保局為擴大推廣液態稻草分解菌，特別邀請縣內企業共襄盛舉，共獲台積電、長春石化苗栗廠、中石化頭份廠、年興紡織二廠、台電通霄發電廠、裕鼎公司、台灣西克麥哈克公司、協福窯業、美德向邦公司香山廠等9家廠商，贊助這項計畫，總計補助可施用液態稻草分解菌稻田面積，達1,269公頃。

環保局長陳華盛表示，焚燒稻草不僅會產生大量空氣污染物對人體產生危害，也會因煙霧瀰漫，影響駕駛人視線，危害行車安全，因此，請農民朋友們多加使用液態稻草分解菌，即日起可向當地農會登記領用，此外，環保局也將在本年度一期稻作收割期間加強稻草露天燃燒巡查，倘若查獲燃燒稻草行為，即依據「空氣污染防制法」規定，處新臺幣1,200元以上10萬元以下的罰鍰，若產生之濃煙引發交通事故而造成傷亡者，更須負上刑事責任。

(中時 )