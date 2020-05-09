行政院推出紓困補助因程序繁雜引發民怨，國民黨數位行銷科技長簡勤佑創立「靠北蘇睏」臉書粉專供民眾投稿，其中有張女性坐在影印機上圖片，引發社會批評，最後簡勤出面道歉。對此，熟知網路生態、筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航直言，國民黨這個大爆炸大包，也救了原本水深火熱的行政院長蘇貞昌。

周偉航在政論節目《辣新聞》表示，其實這兩日來的網路資訊，一開始的確蘇貞昌遇到非常大的麻煩，大概在禮拜三左右，蘇貞昌的網路負面聲量就已經達到相當高的程度，到了禮拜四時，他們發現就算蘇貞昌開記者會道歉後，情況也沒有好轉，蘇貞昌在政治人物的評價裡掉到最後一名，顯然還有危機需要處理。

周偉航再表示，當蘇貞昌當還在化解危機處理時，國民黨突然就來個大爆炸！當這張物化女性的圖在網路一曝光後，本來一個沒什麼人看的「靠北蘇睏」，就這樣一夕之間廣為人知。

「靠北蘇睏」臉書粉的一張匿名投稿圖卡，引起藍綠論戰。（摘自臉書）

周偉航直言，這是非常大的一個包，因為經營這種靠北負面攻擊的網頁，通常都是使用匿名方式，不會有黨中央掛一個牌，開一個靠北粉專來攻擊其他人，易惹議。他不理解簡勤佑若是網路專家，為什麼這種基本判斷都沒有？

(中時電子報)