犯下嘉義大林鎮郵局槍案的黃姓槍匪落網後，警方赫然發現他竟是地方某多金知名人士的富二代。據了解，黃嫌從小被父母溺愛，過著優沃的生活，但他揮金如土，開始染上賭博惡習，多年來欠下大筆賭債，敗光家產。近年來因負債過於龐大，黃嫌長期遭債主催討欠款，才動起搶劫念頭。

前日(7日)下午4點，郵局志工正要為黃嫌量體溫時，黃嫌立刻持刀挾持志工，並大喊搶錢不要動。郵局經理見狀不對，立即拿出鈔票給黃嫌，以確保局內所有員工的安危。黃嫌拿到錢後，立即往縱貫線鐵路逃逸，警方立即徹夜調閱上百支監視器追擊黃姓主嫌。

主嫌黃姓男子過去曾是國小知名的家長會長，也是嘉義地方知名人，曾有犯案前科。根據警方調查，黃男是在一家牛奶公司上班，在要出門送牛奶時，被埋伏的警方逮捕，警方並從黃住家中搜查到犯案時的菜刀、安全帽、外套、褲子及手套等證物。

黃男坦承犯案，因沉溺賭博而欠下大筆賭債，黃男才動起搶劫念頭，持刀脅持郵局志工，盜走近9萬元之後潛逃，全案依強盜罪嫌將黃移送法辦。

(中時電子報)