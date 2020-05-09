受到新冠肺炎疫情影響，許多年紀較大的球員有了喘息的機會，而聖路易紅雀這對老將投捕搭檔莫里納（Yadier Molina）、韋恩萊特（Adam Wainwright）似乎都還不想退休，繼莫里納宣告再戰下季，現在就連韋恩萊特都想繼續打比賽，休賽期間與韓籍隊友金廣鉉練球時，手臂恢復地「超有感」。

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，疫情讓賽季開打時間延遲，韋恩萊特有了更多時間可以去養傷，以自己手臂的現況來看，他非常自信地說，現在還不到退休的時刻。

韋恩萊特說：「當健康狀況困擾我的，我連舉起一湯匙的玉米片都會痛，當時我知道我應該高掛球衣了，但現在無論是舉起手或是投球的時候，我的手臂完全不痛了，我重新找回了樂趣。」

自從聯盟推遲賽季後，韋恩萊特便和新隊友金廣鉉一起練球，每週大約練個5天，他表示，金廣鉉的家人都還待在韓國，因此很高興有人可以陪他做訓練，而糗在這段期間手臂的狀態也越來越好，他說：「我跟金的傳球距離多達300英尺，自從2013、2014年我就沒辦法做到，這完全說不通，但我手臂的強度感覺不斷地再增強！」

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(中時電子報)