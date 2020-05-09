常搭高鐵的民眾要特別小心了，高鐵高雄左營站出現一名男性慣竊，他出沒在高鐵的咖啡廳或是候車大廳，尋找下手目標。趁旅客疏忽之際，下手行竊，得手後再從容離去，被害人將影片PO上網，提醒旅客要多加提防。

根據被害人的影片，本月4號下午4點多，被害人在高雄站的一樓的莫凡比咖啡與友人談事情，竊嫌竟然光天化日下，佯裝講電話，伸出第三隻手，偷拿被害人的黑色長夾，被害人遭竊後報警。

依據被害人描述，警方告知她，已經不是第一人被害，下手的是一名慣竊，疑似台北人，行竊手法是坐高鐵南下，到高雄左營站後，在公共座位區或餐飲區下手偷竊，通常偷到錢包，立即偷刷被害人的信用卡，錢包掏空後會丟棄垃圾桶。

被害人也坦承自己危機意識不夠，將包包隨意掛在椅背，才會讓小偷有機可趁，但也將這名竊嫌的惡劣的偷竊行徑PO上網，提醒民眾不要再受害。

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(中時電子報)