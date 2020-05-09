隨著疫情減緩，各地政府陸續解除經濟限制，特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也期待能在周五(8日)重啟位於美國加州弗里蒙特(Fremont)的汽車工廠，不過據外電消息，當地政府以不合規定，未批准其重新復工。

CNBC報導，日前特斯拉執行長馬斯克發電郵通知，希望在周五下午重啟弗里蒙特工廠，但當地政府於臨時會議上表示，即便加州已經鬆綁相關限制，但依法來說，當地若有命令，則可以更為嚴格，而目前弗里蒙特對疫情的法規命令，就比州政府來的嚴格。

因此，政府官員提到，「我們尚未批准特斯拉解除限制，雖然我們正與他們一起研究安全計畫，然而並沒有說現在重啟是適當」。

政府官員補充說道，我們已經通知特斯拉重啟工廠的所有條件，一旦他們符合標準，就能重新開放。而據該地公衛部門的網站顯示，對疫情的臨時限制有效期限至5月底，官員表示，希望在一兩個禮拜後，就能清楚知道是否可以允許包括特斯拉等工廠的重新開放。

CNBC也向特斯拉詢問重新開放加州廠暫時無望後，生產計畫如何應變，公司則表示無法立即回應。

其實，狂人馬斯克之前就對於相關禁令相當感冒，曾經直言，居家令將人們關在家裡，已侵犯憲法權，簡直是法西斯主義。

(中時電子報)