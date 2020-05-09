趙筱葳吐實。（圖／翻攝自weicutey IG）

39歲港星鍾欣潼（阿嬌）和「醫界王陽明」賴弘國昨(8日)證實婚變，微博上瘋傳賴弘國前妻「華航林依晨」趙筱葳對阿嬌喊話，還自曝離婚全因男方不忠，趙筱葳稍早在IG駁斥是假帳號，隨後又開腔笑說看到假分身上熱搜，自己都快暈了，「只怪自己不夠紅」。

昨有人用趙筱葳在IG註冊的帳號「weicutey」在微博發文，稱和賴弘國婚變只因是男方偷吃，又標註阿嬌帳號，表示對阿嬌目前的痛苦感同身受，一段話今早上了微博熱搜，趙筱葳上午在IG限時動態駁斥後，剛剛又在IG說：「我也是暈了。冒牌的我上微博熱搜？只怪自己不夠紅哈哈哈哈哈」。

趙筱葳感謝有熱心網友提醒她，她無奈說：「其實微博那個假的帳號weicutey已經冒充我很久了，聽說之前還騙過錢，真的很過分，但我也無可奈何。（曾向微博檢舉，但說要有相關證據）知道實情的朋友請幫我檢舉他」，並強調自己的微博帳號是「IvyChao」，她無意干涉或消費別人，希望大家都好就好。

(中時電子報)