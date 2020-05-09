大陸駐德國大使吳懇週五接受一家德國雜誌《明鏡》週刊採訪時表示，大陸願意接受一項有關確定目前席捲全球的冠狀病毒來源的獨立調查。當前美國指控稱，冠狀病毒來自湖北武漢一個實驗室。

大陸外交部曾多次公開駁斥，美國和澳洲對其如何處理冠狀病毒大流行的質疑是毫無根據的，稱其一直保持公開和透明，但外界卻越來越質疑其官方死亡人數的準確性。

路透報導，「我們願意接受國際調查，」吳懇在接受《明鏡》週刊採訪時表示，「我們支持科學家之間的研究交流。「⋯⋯但是我們拒絕在沒有證據的情況下就把中國送上被告席，假定中國有罪，然後試圖通過所謂的國際調查來尋找證據。」

澳洲呼籲對去年年底在大陸中部城市武漢出現的病毒的起源和傳播進行國際調查。美國總統川普和國務卿蓬佩奧表示，有證據表明新冠病毒源自武漢的一個實驗室，但沒有說明證據是什麼。

德國《明鏡》週刊(Der Spiegel)週五稱，對於美國有關新冠病毒來自中國一個實驗室的指控，德國一份情報報告表示懷疑，報告稱相關指控是為了轉移人們對美國未能控制住疫情的關注。

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(中時 )