明天就是一年一度的母親節，雖然全球當還在忙著對抗新冠肺炎，外出替媽媽慶祝母親節可能不太方便，但還是有不少人會發揮創意跟心意，替母親過節。世界各國慶祝母親節的方式也大不同，像是南歐巴爾幹半島上的南斯拉夫，就以把母親「五花大綁在床上」的方式，度過這個屬於媽媽的節日。

台灣人過母親節，除了送禮、吃飯、吃蛋糕，最常會送上一束康乃馨，對母親表示心意。但法國人不流行送康乃馨，而是會在母親節當天，利用各種形狀的義大利空心麵，串成「麵條項鍊」幫媽媽戴上。

而日本的母親節不在五月的第二個周日，而是在每年10月的第三個周日。在這一個特別的日子裡，如果母親還健在的民眾，會配戴紅花過節；如果母親已不在人世，則會配戴白花緬懷。

而說到最搞怪的母親節過節國家，當屬南斯拉夫了！南斯拉夫的塞爾維亞人，把母親節稱為「Materice」，會在每年耶誕節的前兩周慶祝屬於母親的節日。而他們的慶祝方式很「另類」，孩子們會在母親節當天清晨先偷溜進房，把媽媽綁在床上，當媽媽醒來時，發現自己已被綑綁，就會求孩子快放人，母親會在枕頭下預藏小禮物，當作為自己「贖身」的交換。

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(中時電子報)