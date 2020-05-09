楊小黎（左）小時候由楊媽媽帶著上通告或去片場。（楊媽媽提供）

楊媽媽（右）笑認自己是楊小黎的經紀人、攝影師兼庶務。（粘耿豪攝）

31歲演員楊小黎童星出道，在經典喜劇片《狗蛋大兵》跟郝劭文湊對的模樣令人印象深刻，直到前年她以客家劇場《台北歌手》獲金鐘獎戲劇節目女配角殊榮，成功退去童星標籤。這麼多年一路走來，她最感謝的就是2年前獲獎致詞時，提到那位替自己「擋子彈」的經紀人，也就是她的母親。

為什麼會用「擋子彈」比喻？楊小黎解釋，因為還是童星時期，台灣的電影圈較複雜，常常互搶演員檔期，「小時候上一個劇組還沒拍完，下一個劇組就有2、3個大哥來等著接人，我媽媽就要負責安撫他們，買飲料什麼的，當時我還小，都不知道嚴重性」。

楊媽媽說，因為楊小黎拍攝《狗蛋大兵》時跟導演朱延平特別親近，自己也聽過朱說台灣「喜劇泰斗」許不了遭黑道強押著跑秀場、拍片的可怕經歷，所以常常不敢拒絕別人的演出邀約，只好硬著頭皮奉陪，又知道女兒喜歡表演，能做的就是擔任保鑣，無時無刻跟在女兒身邊。

楊媽媽印象最深刻的一次經歷，是楊小黎國小一年級時，在汐止的攝影棚拍戲，拍到凌晨1點收工後，下一個劇組已備好車準備接母女倆趕場拍MV，楊媽媽說：「我不敢拒絕，只能陪著女兒拍到天亮，我站在二樓看著她一直唱，就哭了，那時候她才7歲，覺得自己怎麼這麼殘忍，她真的辛苦了。」

楊小黎則是無法忘懷她國小時想參加學校的演講比賽，但比賽又跟拍戲撞期，楊媽媽為了讓她回學校比賽，竟在導演面前下跪請求，導演還不近人情發飆摔劇本，吼說：「大家明天都不用拍。」楊回憶說：「這是我第一次感到震撼，媽媽為了我下跪，跪著還要笑，眼淚往肚裡吞。」

母女親情加上藝人與經紀人的關係，讓楊小黎和楊媽媽的感情更加緊密，連女兒的過往情史，楊媽媽都一清二楚，包含6年前遭前男友劈腿，做媽媽的也都看在眼裡，楊小黎笑說：「每次我分手，媽媽都難過得比我久。」

今天是母親節，楊小黎分享最難忘的母親節規畫，「4年前的母親節我帶媽媽去美國，去大峽谷坐直升機、去拉斯維加斯賭博、帶她去洛杉磯看金門大橋，她說這是她人生中永遠不會忘記的旅程，讓我有很大的成就感，還做了一個旅遊短片給她，現在新冠肺炎疫情不能出遊，她就會重看這個短片」。

(中時 )