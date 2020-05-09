蘇男騎機車趁著等紅燈時，搭訕男學生假借做問卷進行猥褻。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

27歲蘇姓男子昨上午假藉做問卷之名，騎機車在苗栗市學校附近搭訕1名身材精壯的國中男學生，要求對方秀出腹肌讓他拍照，並觸摸男學生的腹部至下體，時間約有1、2分鐘，男學生因害怕蘇男有武器不敢反抗，到學校才和老師說，家長得知後報案，警方以車追人迅速於4小時內找到蘇男，訊後依強制猥褻罪函送法辦。

受害的男學生今年國中一年級，8日上午7點多他騎著自行車準備去上學，在停紅綠燈時被穿著短褲的蘇男搭訕，蘇男以做問卷之名，要求男學生到巷道內的貨車旁接受訪問，過程還要男學生拉起上衣讓他拍腹肌，並離開貨車取景，不過就在2人回到停車處時，蘇男竟靠近觸摸男學生腹部至下體。

男學生當下受到嚴重驚嚇，卻擔心對方有武器不敢反抗，藉由趕著去上課的說詞逃離現場，他表示，當時蘇男自稱自己是大學生，因為要做簡報要問他身高、體重並拍照，現在想起來還是覺得害怕。男學生回到學校跟老師說後，發現另有2名男學生也曾遇過問卷之狼，只不過當下拒絕做問卷並未受害。

男學生的媽媽昨日中午12點多報案，警方依據監視器畫面以車追人迅速於4小內找到蘇男，蘇男不是大學生、未婚，有正當工作，且精神狀況正常，蘇男辯稱「有經過男學生同意、隔著褲子摸不算猥褻」等，警方訊後依強制猥褻罪將蘇男函送苗栗地檢署偵辦。

國中生遭猥褻 苗縣警方下周一起加強校園安全維護

苗栗縣警局長翁群能下令，下周一起上下學時段，由各警察分局至轄區國中小學加強安全維護，並指派專人到校做宣導，避免類似案件再發生。

(中時 )