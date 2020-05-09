面對勇士球星卓雷蒙格林公開放話，他與柯瑞的擋切戰術足以摧毀當年「俠客」歐尼爾，向來愛面子的歐尼爾怎麼可能不回擊，他在個人播客上表示，「勇士在我所處的年代，最多就是拿下西區第6或第7，甚至可能連季後賽都闖不進去！」

隨著新冠疫情影響，人們很喜歡開始比較不同年代的連霸王朝到底誰強誰弱，勇士王朝與湖人王朝之間的比較也常被提到，聽到卓雷蒙格林如此看衰自己的說法，歐尼爾會用這種方式反擊並不意外，畢竟當年湖人「歐布連線」聲名遠播。

回顧歐尼爾球員生涯最輝煌的時期，就是1996到2004年效力湖人期間，當時他跟布萊恩攜手完成3連霸，當時場上的對抗強度與裁判尺度都跟現今不同，也難怪歐尼爾可以如此回嗆卓雷蒙格林，因為他早就認為現今球員打球都太軟了。

歐尼爾也重提史上最強話題，「麥可喬丹絕對是NBA歷史上最偉大的球員，你不能自己說出我是最偉大球員，你必須讓你的同行與其他人說出誰才是最偉大的球員。」歐尼爾更直接放話，假如把喬丹放在現今NBA，他場均可拿45分。

(中時 )