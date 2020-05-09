紓困之亂延燒多天，新北市昨下午將首波9301件初審案，統整55箱送往衛福部審核，新北市長侯友宜今上午在防疫會議中表示，這些資料是地方區公所同仁花了2天2夜，不眠不休統整而成，希望衛福部儘速核定，禮拜一就能交出名單，「若沒辦法做到，也希望蘇院長說的2周內核定，但希望愈快愈好」。

侯友宜說，這3天收件量仍未減緩，汐止公所周六、周日加開窗口收件，板橋公所昨天昨湧入1800多人，申請旁邊人行道給民眾停車，基本上大型公所每日至少千人以上，中小型公所也有700人，公所同仁非常用心，不僅協助諮詢、輸寫、收件，還有同仁見天氣炎熱，為排隊民眾準備茶水，大家全部總動員，每天都忙到半夜12點後才下班。

侯友宜指出，經過地方公所同仁一件一件初步審核，把填寫資料初步過濾、整理完成，新北截至昨日止共收1萬5619件，有一部份涉及系統權限，難由地方比對勾稽，需由中央核對。

侯友宜指出，中央也交代「快速收件、中央審核、地方免責」，地方已經過速收件了，希望中央能趕快核定、趕快發放，下周一就交出名單，說明哪些符合資格可以發放，盡量「3天審核、5天發放」，若沒辦法做到，希望像蘇貞昌說的2周內完成，但愈快愈好。

(中時 )