【現場直播】林佳龍部長、王政務次長 聽取1968 APP改善情形簡報

擴大紓困上路以來，民眾相當不滿，小黃司機可領6萬元，更是引起軒然大波。對此交通部長林佳龍表示，航空、觀光業與大眾運輸都深受此次疫情影響，小黃司機領的錢是原本各補助相加的，不是再多給，且呼籲不要汙名化、抵制他們，大家要一起努力變更好。

小黃司機領6萬元，引起軒然大波，交通部長林佳龍今解釋，原先就有薪資補貼，最高1個月2萬，最多領3個月，而自雇計程車則是1萬元，同時也鼓勵進修，只要有上課就可領1.8萬，運輸業還有1.2萬的油資補貼，因此這是原本給的各種補助加起來，而不是再多給6萬。

小黃司機領6萬元，遭到汙名化，甚至傳出有民眾要抵制計程車，採取不搭車手段，對此，交通部長，林佳龍說，計程車其實很辛苦，常接不到客人或擔心接觸者太多而不敢回家。計程車其實是很重要的大眾運輸之一，全民要一起努力把他變更好，所以不要汙名化、抵制他們。

林佳龍也提到，紓困措施與時聚進，一開始沒有薪資補貼，原主打職業培訓，讓大家不要領錢卻沒事做，後來才有擴大紓困開始。至於培訓班的部分，是求大家都可以參加一次，而不是同樣一批人一直來上課。也希望觀光的30萬大軍可以配合、協助防疫旅遊團，替很多景區做體檢，原本對景點有諸多限制，一步一步走出來。

(中時電子報)