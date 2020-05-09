《川流》創新視角，也是水墨畫罕見的題材。（廖志晃攝）

南投市的懸日景觀，也成畫作主題。（廖志晃攝）

9連幅的《穿越》，是林清鏡創乍展的扛鼎力作。（廖志晃攝）

都市的高樓大廈景觀和人群，也入畫中。（廖志晃攝）

聞名海內外的水墨畫家林清鏡，在南投縣文化局推出《境由心生》水墨繪畫創作展；他在傳統中創新，現代都市叢林、熱門的懸日都入畫，衝擊一般人對水墨的印象；描繪太魯閣景觀的9連幅巨作《穿越》，更是扛鼎力作！

林清鏡是南投縣鹿谷鄉人，累積35年的水墨深厚功力，曾獲總統頒發吳三連文藝獎，全省美展連續3屆第1名取得永久免審查資格殊榮，目前擔任彰化建國科技大學商設系副教授兼藝術中心主任，也是水墨創作重量級名家。

林清鏡透過借景抒情「以象寓意」，注入當代美學思維，闡釋「心與物化，緣物寄情」，建構創新繪畫語言，並且採俯視、仰視、平視、多視角的散點透視構圖，也顛覆既往的創作慣性手法。

林清鏡體察時代演變，創造水墨畫新的可能，作品連結他對土地的情感認同，融合中西筆法及美學思維，更結合實驗性技法，賦予水墨新境界，畫面中抽象和具象微妙共存，心象和意象的相融並生。例如展出作品中《川流》以俯視、川字形式布局，呈現都市車流如織，在林蔭大道間譜出城市節奏。

《穿越》以9張連幅併組而成，長747公分、高151公分，描繪花蓮太魯閣壯闊的岩壁，並將立霧溪水切割雕琢出來的長方形、正方形、三角、圓錐、角錐等石紋肌理交互融入畫作中。

以玉山為主題的《迎曦》，是此次創作展的登門大作，玉山山脈綿延壯闊的山體，常因雲層飄盪隱沒，使山形浮現婉轉的起伏，彷彿張開雙臂的大地；林清鏡將幾何面積立體化，「以面塑形」和「以線界形」衍生出繪畫的新意象，讓筆情墨韻中潛藏蓄勢待發的新元素。

《境由心生》林清鏡水墨繪畫創作展，展期到5月13日，展出作品分為3大系列，微光掠影系列是生活感悟，傳遞虛中帶實的迷離空間感，憑藉光影營造視覺驅動；造化寓意系列是多年來的寫生稿作，蘊含心象的轉化與實踐，營造幻化的審美經驗，延伸出超乎預料的效果；游移城市系列則嘗試新題材，運用錯置手法，烘托出似與不似的城市建築意涵，以心靈造境為脈絡，用筆墨闡釋「以象寓意」的水墨境域。＃水墨畫 ＃林清鏡 ＃台灣省美展 ＃永久免審查 ＃懸日

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