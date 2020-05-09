美國和大陸高級貿易代表昨天通電話，表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為落實第一階段經貿協議創造有利氛圍和條件，並同意保持溝通協調。但美國總統川普美東時間周五接受福克斯新聞頻道採訪時表示，他對是否結束該貿易協議感到「非常糾結」，他對中國大陸疫情的早期處理表示不滿。

綜合外電報導，川普在接受福克斯新聞頻道的電話採訪時稱，昨晚的通話表明該協議「進展順利」。但他表示，儘管他最初對該貿易協議感到「非常興奮」，但疫情改變了他對該協議的看法。

在陸美貿易戰中立場一向善變的川普說，「聽著，我的感覺和以前不一樣了。我對中國最⋯⋯我對中國非常強硬。他們必須購買價值2500億美元的產品，等等⋯⋯」

當被問及他是否「要終止」第一階段貿易協議時，川普說：「如果你想知道真相，我非常⋯⋯我很糾結⋯⋯我還沒有決定。」

代表在華經營的美國企業的美中貿易全國委員會指出，評估中國大陸對貿易協定的執行情況還為時過早，因為該協議在2月15日全球公衛危機剛爆發時才剛生效。

「如果總統退出協議，而不給中國一個履行承諾的機會，將會非常不穩定。」USCBC主席艾倫（Craig Allen）發出一份聲明，「到目前為止，中國似乎在誠信地履行承諾，儘管有能力提出要求，但它並未尋求修改其採購承諾。」

艾倫稱，協議中有一項條款允許任何一方在自然災害或其他不可預見的情況下尋求協商。但該條款尚未被使用。

川普和其他美國高級官員將全球數十萬人感染新冠病毒死亡歸咎於中國大陸，並威脅要採取懲罰性行動，包括可能的關稅和將供應鏈從中國大陸轉移出去。

川普曾表示，如果中國大陸未能兌現其購買承諾，他將終止貿易協議。他在週三表示，他將在一兩個星期內知道這是否可能。

(中時 )