「范范」范瑋琪因不滿口罩禁止出口政策，在私人臉書飆罵行政院長蘇貞昌，慘遭大批網友痛批，事後刪文道歉便神隱，昨天深夜PO出黑白照片寫道：「給自己一個重新開始的機會吧」，立刻引起網友議論。

范瑋琪IG全文。（圖／范瑋琪IG）

范瑋琪當初為飆罵行政院長蘇貞昌一事道歉，不過網友完全不買帳，讓她一度PO文下：「Goodbye good night for now」，不難看出心情相當低迷，事隔4個月後在IG發布一張彈著鋼琴的黑白照，並寫道：「擦乾眼淚、走出懊悔，給自己一個重新開始的機會吧」，似乎已經走出陰霾即將再次出發，短短時間就獲得上萬網友按讚，就連彭于晏也留言幫她打氣。

日前老公黑人更在臉書曝光范范在錄音室的畫面，並且許下3個生日願望，其中一個願望是給范范：「希望她這張已經錄好的新專輯，能有機會讓大家聽到...」，據悉今年是范范出道第20年，原本計畫要推新專輯紀念，但卻受到口罩風波影響，目前只能暫時停擺。

(中時電子報)