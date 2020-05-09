外傳高雄市長韓國瑜將選在520、蔡英文總統就職典禮時刻，正式對外回應罷韓，準備跟蔡英文直球對決，不過此消息已遭韓陣營否認，稱該消息子虛烏有！但又有媒體報導，韓國瑜不是520要發表言論，而是521要發表罷韓談話。

媒體日前曾報導，對於罷韓，韓國瑜已決定不再冷處理，將在520蔡英文第二任就職當天，正式對罷韓活動表態，並指出韓陣營已經定調，要發動支持者和蔡英文第二次「直球對決」；對此，韓國瑜曾特地在臉書上澄清，表示這一切都只是傳聞，防疫第一、市政優先！嚴正駁斥該不實消息。

不過，韓國瑜卻很有可能在蔡英文就職隔日再發表罷韓看法。據《上報》報導，在不到一個月就將舉行罷韓公投，韓國瑜決定採取冷態度度過罷韓危機，以拚市政態度面對罷韓團體的攻勢。為免韓粉大動作隨綠營起舞，韓國瑜將於5月21日針對罷韓做一次正式的表態。但針對此傳聞，韓市府尚未回應。

(中時電子報)