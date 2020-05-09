車禍事故現場路面遺留大片血跡，令人怵目驚心。（摘自臉書「重機車友」社團／謝瓊雲彰化傳真）

悲傷母親節！急著送孩子上幼兒園的33歲陳姓少婦，疑似轉彎未禮讓直行車，與在加油站打工的22歲江姓男大生迎面撞上，江男當場傷重命危，送到醫院前就已沒了生命跡象。。（摘自臉書「重機車友」社團／謝瓊雲彰化傳真）

這個母親節要怎麼過？彰化縣二林、溪湖交界的溪湖橋8日一早發生死亡車禍，22歲江姓男大生剛從打工的加油站下班後吃完早餐，要騎車回家，卻在橋頭路口與33歲陳姓女子駕駛的紅色休旅車迎面撞上，彈飛2公尺高後重摔，因傷重送醫前已無生命跡象；警方表示，雙方未酒駕，初步調查應是休旅車左轉彎時未禮讓直行機車，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

根據路邊監視器畫面顯示，當時陳女駕駛的紅色休旅車開到路口要左轉，此時江姓男大生從對向直行，疑似陳女未禮讓遇直接轉彎，而騎著重機的江男車速也不慢，疑似來不及減速又閃避不及，高速衝撞紅色休旅車右前側後，整個人彈起後、直接衝撞休旅車乘客座前擋玻璃，彈飛2公尺高，再重重摔落休旅車左？路面。

悲傷母親節 男大生剛下大夜班騎車回家遇死劫

事故現場一片狼藉，重機車幾乎變成一團廢鐵，路面一灘血跡更令人怵目驚心。溪湖警分局交通分隊表示，事故發生在8日上午7時53分，陳女開車載著坐在後座的丈夫和小孩，準備送孩子上幼兒園，轉彎時與江男的大型重機迎面撞上，江男因強烈撞擊，又彈飛摔落地，因頭顱破裂，當場失去生命跡象。

根據警方調查，江男、陳女一家，雙方都是二林鎮人；22歲的江姓男大生在附近二溪路上一家加油站打工，平日就讀彰化某科大夜校，每晚9點下課後再去上大夜班，通常下班後會吃過早餐再騎車回家休息；江男為家中獨子，還有1名姊妹，母親節竟遇死劫，江母接獲警方通知在家屬陪同下趕到警所時，悲痛欲絕、傷心到說不出話。

(中時 )