一位16歲少女在2017年7月間被好友約去公園，沒想到竟是鴻門，因為有人不滿她與一名洪姓女子男友連絡，遭現場10人持棍棒圍毆，並強脫少女上衣、胸罩，並扯斷肩帶，強拍半裸錄影羞辱，少女母親得知後氣炸提告，法官考量動手的洪女好友均未成年，裁定訓誡、接受假日生活輔導，另需賠償少女8萬元。由於洪女已經成年，另案偵辦。

根據《自由時報》報導，少女事發當遭圍毆、拍裸片後，趁隙逃跑，被巡邏員警發現獲救，少女媽媽提告後，法官裁定加害人民事賠償8 萬元，少女媽媽不服上訴。

高院合議庭認為，現場助拳的一名少女，父親月薪僅3萬元，少女媽媽求償20萬元過高，評議後認為一審新北地院判賠8萬元合理，駁回上訴；至於好友則因無法證明有犯意聯絡，維持免賠。全案確定。

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