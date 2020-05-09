失聯陳姓老翁躺在自挖的坑裡，被發現時已死亡多時。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

老翁疑似用鋤頭、圓鍬幫自己挖坑躺進去。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉72歲陳姓獨居老翁失聯多日，家屬1日報案後，警方從監視器發現當天凌晨3點多，老翁背著鋤頭、圓鍬離家，擔心老翁發生不測，警方與嘉義市義勇特搜總隊一同搜救多日，8日下午在一處竹林邊坡下，發現老翁躺在一個坑裡，身上蓋著小毯子，露出頭和腳，不過臉部已發黑，警方推測老翁自己挖坑後躺進去，但身上僅部分軀體被泥土覆蓋，究竟為何會死亡？將等今天法醫相驗才能釐清。

據家屬向警方表示，老翁在妻兒相繼過世後，一直走不出悲痛，多次跟親屬透露有輕生念頭，1日老翁妹妹來探望他，發現他不見蹤影，因遲遲聯絡不到人才報警，警方從當天凌晨3點40分的監視器畫面，查出老翁背著工具往住家後方向山坡走去，動員救援人員前往搜救，終於在昨天頭七找到老翁的遺體。

對於外傳老翁上半身埋在土裡，警方澄清老翁其實是躺在自挖的坑裡，頭和腳都有露出來，不過身邊並未留有遺書，似乎是替自己挖個墳躺在裡面，因無法確知死因，有待檢方進一步釐清。

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