男子石門水庫疑自戕亡 未留遺書警查死因 10:532020/05/09 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名男子在石門水庫自傷身亡。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市石門水庫9日早上7時許，在大壩西碼頭發現一名男子持槍疑似自戕，屍體被發現時，該名男子手中握有一把短槍，現場還遺留2枚彈殼，警消到場並未發現留有遺書，至於男子死亡原因仍需進一步調查。 據了解，該男子在事發前，還曾打電話向媽媽告別，警方到場發現男子在座車內頭往後仰，已明顯死亡，對於他如何取得槍械還需進一步調查，家屬也對男子死因沒有意見及頭緒。 (中時 ) #男子 #發現 #死亡 #石門水庫 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 放鬆新冠管制釀禍 美估死亡數倍增 07:552020/05/05 國際 柯允明提懲處名單 議員諷會跳票 04:102020/05/06 政治要聞 水情吃緊 桃園夜間減壓供水 04:102020/05/06 地方新聞 台北市主委選舉互控 卓榮泰震怒：成立調查小組調查 14:412020/05/06 政治 2019陸十大考古新發現開獎 04:102020/05/07 兩岸新聞 北市主委選將互控 綠調查 01:032020/05/07 台北基宜花 醫師第一次宣告死亡 心痛自白：說完話前他還是活人 08:042020/05/07 日常 「輕世代」意外翻轉購屋行為 可買500~800萬元房高達70％ 15:452020/05/08 風格 意外！「輕世代」翻轉購屋行為 高達70％可買500~800萬元房 15:472020/05/08 財經 後龍男子海邊採蛤蜊 意外失蹤仍未尋獲 22:172020/05/08 社會 社會熱門新聞 紀德艦四腳獸事件真相曝光 竟是輪機官酒後性侵女士官 - 社會 按摩女嘿咻一半快升天 門突打開急拔劍 - 社會 破天荒！檢調首度查獲大陸台辦資助國民黨及韓國瑜選舉 起訴7人通緝1人 - 社會 她人工授精生女 41年後驗DNA…崩潰當年被「偷插」 - 社會 後照鏡露「胸」光！正妹豪乳大開入鏡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。