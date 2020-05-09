桃園市石門水庫9日早上7時許，在大壩西碼頭發現一名男子持槍疑似自戕，屍體被發現時，該名男子手中握有一把短槍，現場還遺留2枚彈殼，警消到場並未發現留有遺書，至於男子死亡原因仍需進一步調查。

據了解，該男子在事發前，還曾打電話向媽媽告別，警方到場發現男子在座車內頭往後仰，已明顯死亡，對於他如何取得槍械還需進一步調查，家屬也對男子死因沒有意見及頭緒。

(中時 )