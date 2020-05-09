為鼓勵學生赴海外交流，文化大學將編列每年600萬元的「國際移動力獎學金」，鼓勵學生出國。學生只要赴歐美日韓等國姐妹校交換、修習雙聯學位、海外實習或擔任國際志工，就有機會獲得2萬元獎學金；經濟弱勢學生更有機會獲得最高5萬元獎學金。

文大校長徐興慶上任以來，力推國際化，文大姊妹校已增至逾400所，積極引進各國境外生與留學生，並加強與日韓兩國的交流連繫。以日本為例，不僅陸續與長崎、弘前等國立大學締結為姊妹校，今年也將陸續與日本幾所知名私大結為姊妹校，及簽訂相關學生、學術交流協議。

文化大學表示，為充分利用海外姊妹校交換學習資源，並鼓勵文大學生在學期間一圓出國學習夢，文大近日提出每年編列600萬「國際移動力獎學金」計劃。依據相關辦法，文大學生在學期間每年都有機會獲獎，若同學選擇大一擔任國際志工、大二赴姐妹校交換、大三和大四修習雙聯學位，最多可以申請多達4次的獎助。

文化大學提到，「國際移動力獎學金」評選採多元標準，綜合考量同學們的成績、課外活動、語言能力以及經濟狀況，若有體育、藝術、特殊才藝表現的學生，也有額外的加分機會，以鼓勵學生全方位發展。此外，為了讓經濟弱勢學生也有機會出國，如同學已獲得教育部學海惜珠獎學金，仍可申請此國際移動力獎學金。

文大徐興慶校長表示，文大鼓勵更多學生到海外學習，開拓視野，增長見聞，更希望「經濟條件」不致成為阻礙學生赴海外交流的絆腳石，只要同學有心出國，校方一定會盡力支持。

(旺報 )