中職昨領先全球開放觀眾入場，新莊共1000名球迷購票實名制入場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中喊話「下次試看看開放2000人！」；對此地主、新北市長侯友宜今表示，只要抓好大原則、防疫做到位，未來將持續漸進式開放，2000人、3000人甚至4000人，「有把握我就願意開放！」

侯友宜說，他前天、昨天和新北市同仁到新莊棒球場，二度了解防疫狀況，從實名制、動線規劃、環境消毒、梅花座等，甚至連飲食部也停賣了，防疫非常到位、完全符合標準，所以昨天陳時中到場後，他也和他說職棒防疫工作做得很好，1、2次經驗後，希望可以開放到2000個座位、甚至3000個座位，陳時中聽到建議後，也完全尊重。

侯友宜指出，在中央原則下，他會持續了解中職這幾場的防疫狀況，若做得好，會持續漸進式開放，2000人、3000人甚至4000人，把原則抓好、防疫做好，有把握他就願意開放，讓更多觀眾進場。

(中時 )