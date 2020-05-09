受全球疫情影響，今年的五月更加不一樣，許多異地遊子不能回國慶祝母親節，這份遠距離的思念因而變得更加強烈，雲朗觀光集團於今（5/9)日在日月潭雲品溫泉酒店邀請親愛愛樂樂團舉辦「獻給親愛的妳」母親節戶外音樂會，同步線上直播、以優美弦樂表達對母親的感謝，用雲端科技浪漫度過母親節。

活動中也特別邀請關係企業台泥企業團規劃「台泥超級任務」，讓此時許多遠在中國大陸的台泥幹部因受疫情影響而無法回臺慶祝母親節，也能透過雲端科技來表達對母親的思念之意。雲朗觀光集團更集結台灣與義大利飯店團隊們，獻唱歌曲給全天下的媽媽，希望在疫情之下把對母親的愛，用網路分享到世界各地，更在雲朗觀光粉絲專頁辦理留言活動，分享最想與媽媽做的一件事，欣賞直播的同時也有機會得到雲品溫泉酒店住宿券。

雲朗觀光集團在母親節周末夜辦理「獻給親愛的妳」戶外音樂會，於雲品溫泉酒店圓形廣場的森林星空下，特別邀請曾榮獲維也納國際青少年音樂節-弦樂組冠軍的親愛愛樂樂團，用優美弦樂樂章表達對母親的感謝，雲品溫泉酒店自2014年發起「音樂夢想樹」、「牛奶傳情」鼓勵旅客一同支持親愛愛樂弦樂團，每年也固定以現金贊助方式支持學童的樂器維護費用，本次雲品又再度致贈獎學金，希望能夠在孩子們的音樂之路上出一份力，共同打造良好的音樂學習環境與表演舞台，讓孩子們盡情發揮所長。

親愛愛樂共有30位團員演奏，與民眾溫馨度過母親節周末夜，活動現場同時串聯雲朗觀光集團旗下海內外所有酒店，同步線上直播音樂會，其中更安排雲朗義大利的飯店團隊，以義大利歌曲獻唱母親節歌曲，希望把對母親的愛，分享到世界各地。其中最特別的是，雲朗關係企業台泥企業團今年有許多台灣員工與幹部，因為疫情的關係無法返台與母親過節，故特別規劃了「台泥超級任務」，並在音樂會前播放感人影片，描述台泥特別替這些無法返家的員工們準備的母親節的驚喜，由公司的同事代替本人前往家中，向員工的母親致意並表達母親節快樂，更精心挑選君品酒店La Madame Rose玫瑰夫人母親節蛋糕，讓企業文化中的溫暖與關懷，落實並傳遞到台灣的媽媽與老婆心中，非常令人感動。

在這個溫馨的月份，不僅要感謝身邊的媽媽，我們每個人更應該對大自然懷著感恩的心去面對，透過這次疫情學會承擔、更要懂得付出。雲朗觀光持續做值得做的事，各館飯店於5月起號召員工一起關懷社區環境，雲品溫泉酒店與周邊商家共同捲起袖子，每週發起「一里路淨潭活動」，撿起潭邊垃圾用實際行動愛地球，讓美麗永駐日月潭。君品酒店與翰品酒店花蓮則進行週邊街區的清掃，為台灣盡一份心力。此外，為了對第一線醫護人員表達感謝之意，翰品酒店桃園提供國民美食現炸雞排，為桃園地區醫院的醫護人員加油打氣。

此外，雲朗觀光集團更攜手米其林三星餐廳「頤宮」，研發了一道獨家滷味拼盤，並貼心考慮到不同飲食習慣，製作不含牛肉或全素的組合，送給雙北地區的醫護人員，希望他們能在休息時間補充營養；或是帶回家，與家人共享這道暖心的小菜。以一個小小舉動，卻能提醒我們感恩，並體會到因付出而得到的快樂。雲朗的經營初心，就是去做「值得做的事」，用五星級的服務精神，帶給社會一些溫暖。

在這嚴峻的境況之中，觀光飯店受疫情影響衝擊甚大，即便如此雲朗觀光集團仍願意持續以負責的態度對公司、對同事、對社會，落實張安平執行長提出的普世價值，「人類文明，是從彼此照顧開始」。透過溫馨的五月，不只感謝母親，也要透過飯店的每位員工一己之力，對社會時時抱有關懷之情、努力付出，讓飯店產業成為台灣最堅實、最溫暖的後盾。

(工商 )