母親節將至，中天新聞主播群大玩TikTok（抖音）送給媽媽，搭配旺旺孝親獎獲獎的原創嘻哈歌曲、喜歡音樂偶像男團「E.M.B.喜歡練習生」主唱的《窮孩子的母親節》，繼續傳遞「讓孝順成為一種習慣」的社會信念，希望藉此祝福全天下辛苦的媽媽們「母親節快樂」。中天主播洪淑芬、麥玉潔、劉盈秀、陳諺瑩、許甫、簡至豪、張若妤各自發揮創意舞姿，把平時端莊的主播形象先放一旁，跟著TikTok APP的輕快節奏舞動起來，過程笑料百出。

主播張若妤律動感一流，音樂一下，馬上就能跟著節奏舞動，她還貼心地用手機秀出媽媽抱著兒時小若妤的照片，向媽媽表達感謝，張若妤笑說，今年母親節她要幫媽媽圓一個夢，那就是當上「直播主」！「偶然聽到媽媽說她想要玩『直播』，一開始我們這些孩子們覺得她在開玩笑，不敢相信50幾歲的媽媽居然想當直播主，後來覺得應該要幫她完成這個夢想，想玩就讓她去玩，所以今年的禮物就送她一個直播專用的『環形燈』，她非常的開心！」

主播張若妤幫媽媽母親節圓夢。（中天新聞台提供）

主播麥玉潔則將帶著媽媽和婆婆一起外出吃大餐慶祝，但是防疫期間兩位媽媽一開始很不願意出門，麥玉潔費了一番功夫才說服兩位長輩，「要先訂好位，確定不會人擠人，防疫措施都要做好，長輩們才願意去。」至於母親節禮物，麥玉潔則是很務實地送上「紅包」，笑稱這包比農曆年時小包一點點，但媽媽們應該還是會很滿意。本身也是媽媽身分的麥玉潔，女兒現讀小學一年級，今年送給她親手寫的卡片，但麥玉潔笑道，「其實我收到卡片還來不及感動，第一件事是先檢查她的注音符號有沒有拼錯！」

主播許甫則與老婆陳智菡、女兒朵多一起入鏡玩TikTok，穿著華麗迪士尼公主洋裝的朵多可愛獻吻，正好搭上嘻哈歌詞「我的媽媽母親節快樂……」，一家三口甜蜜爆表！許甫表示，因為媽媽平常很節儉，不太買新衣服，他今年將和姊姊合送一套新洋裝給媽媽；至於要怎麼幫老婆「朵多的媽」慶祝，許甫頓了一下笑出來，「安太座這件事，很可怕，我都還沒準備……這兩天要趕快臨時抱佛腳，真的想不到，就直接包紅包好了！」

《窮孩子的母親節》詞曲創作人為黃信豪，於第2屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽當中奪下學生組金獎，該曲現由男團「E.M.B.喜歡練習生」（成員林佳辰、黃文廷、周祖安、陳水豐、曹家齊、呂植宇）演唱，並趕在母親節前夕出了單曲，節奏輕快的嘻哈饒舌RAP曲風，一發布到TikTok（抖音）上面，馬上引起廣大迴響，短短一周已突破58萬人次點擊，不只中天新聞主播群跟拍響應，伊林模特兒、偶像男團noovy也合體獻舞，綜藝大姐大白冰冰更是一同俏皮地跟上風潮，想看更多精彩內容，請參考TikTok（抖音）連結。

俏皮玩TikTok抖音 《窮孩子的母親節》點擊破58萬

◎EMB喜歡練習生玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kDGBBw/

◎喜歡練習生林佳辰玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kDGBBw/

◎陳諺瑩主播玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kpAjHP/

◎張若妤主播玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kprYpQ/

◎張若妤主播&陳諺瑩主播玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kgwbW9/

◎洪淑芬主播玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kgETrM/

◎麥玉潔主播玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kpnmeR/

◎劉盈秀主播玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kprgSn/

◎簡至豪主播玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kp2R6q/

◎許甫主播玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kpjpNW/

◎noovy玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kp76qE/

◎白冰冰玩抖音《窮孩子的母親節》：https://vt.tiktok.com/kVnETE/

(中時 )