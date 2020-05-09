香港警隊一份嘉獎名單日前被外洩到網上，包括在反送中運動期間面對暴力人士襲擊，表現英勇並受傷的18名警員。不過，據香港《文匯網》5月9日報導，有勇武派人士對獲嘉獎的警員作出「死亡恐嚇」，聲稱會將名單當作「暗殺名單」，更煽動對18名警員「起底」報復，及「叫他們捐軀」。報導稱，這些人除可能觸犯恐嚇罪，也有可能違反禁止披露警務人員資料及起底的禁制令。

報導稱，網上流傳的該份人事通告由香港警方在5月6日發出，但註明只供警隊內部傳閱。由於網傳的文件沒有簽署，估計是在未發佈前被人下載並放上網上社交平台。文件顯示，此次獲「指揮官嘉獎」的18名員警員，分別來自新界南總區不同警區及機動部隊，全部在止暴制亂中遭受襲擊而受傷。

其中一名警署警長曾於去年8月25日在荃灣二坡坊處理一宗刑事毀壞案時，「數輛警車被暴徒包圍及被削尖的棍棒攻擊。」該警長為了拯救生命使用佩槍開了一槍，而他和其他警務人員均「受到不同程度的傷害」要送院。另有9名獲得嘉獎的警員，分別自去年7月至今年1月，在葵湧、沙田港鐵站、屯門、旺角、秀茂坪，追捕暴徒時負傷並制服暴徒。

報導稱，18名獲「指揮官嘉獎」的警員是首批獲嘉許的前線防暴警。警察公共關係科8日在回應查詢時表示，警方自去年6月起香港各區持續發生一連串與「修例風波」有關的大型暴力事件，暴徒罔顧法紀及人命安全的行為，嚴重超越法治的底線，衝擊香港的公共秩序和危害公共安全。部分參與行動的警務人員執行職務期間受傷，表現英勇，他們無畏無懼及盡忠職守的精神，值得嘉許。

但據報導，有勇武派人士在網上聲稱這是一份「for勇武的暗殺名單」，有人則恐嚇稱各警員「有名有姓」，「表揚完就要捐驅（軀）。」還有網友煽動進行「起底」，以「大家識做啦（大家知道怎麼做）」暗示對有關警員做出報復行動。

自去年6月開始，香港各級警務人員的個人資料被人在網上披露並廣泛發佈，包括警務人員子女就讀學校、班級等，被「起底」的警務人員受到不同程度的滋擾、恐嚇，包括電話滋擾、冒名借貸、網購、到警務人員家屬工作地點騷擾等，也有警務人員或其家人收到信件，內容表示會以殘暴方法傷害當事人。

報導稱，香港律政司司長去年底向法庭申請單方面禁制令，以禁制任何人非法地及故意地作出該等披露、起底行為，法庭另於2019年12月10日修訂有關禁制令，將其保護範圍擴展到特務警察。有關禁令目前仍生效，此次警方「指揮官嘉獎」名單外洩及流傳，也有可能觸犯該禁制令。

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(中時 )