龍潭一對高齡8旬老夫妻，晚間騎乘電動車外出購物時，騎到一半電動車卻突然沒電，兩人身上也無手機，無計可施下只好停在路邊等待救援。所幸路過巡邏的員警機警發現異狀後，趕緊將兩人送上警車協助返家。

85歲王姓老翁及82歲妻子7日晚間騎著電動車外出購物，行經龍潭區中原路段時，電動車突然沒電，兩人沒有手機無法求救，且年紀大行動不便無法推車，眼見周邊車流來來去去，緊張的坐在車上不知所措，枯坐在路旁等待救援。

幸好當時龍潭分局高平派出所副所長楊勝吉及警員曹智瑋等2員值勤巡邏時發現異狀，趕緊停下巡邏車並開起警示燈警戒行經車輛，上前詢問關心兩人，並協助將電動車移往路旁，由警車先將兩夫妻載返家中，確保其安全。

而老夫妻外出許久，家人也在家苦等老夫妻回家，看到家人平安返家也鬆了一大口氣，頻頻鞠躬對警方的協助及照顧表示感謝，慶幸要不是警方機警，後果恐不堪設想。

(中時 )