阿嬌（鍾欣潼）2年前和「醫界王陽明」賴弘國閃婚，昨(8日)賴弘國以感情生變為由證實離婚，阿嬌回：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚麼怨言」。網友則挖出，阿嬌過去曾上節目分享夫妻個性差異，男方喜歡吵架、她不喜歡，自己就會放下身段哄對方，只希望避免爭吵，讓粉絲大嘆：「太委屈自己了吧」。

阿嬌2年前現身大S主持的《Beauty小姐》，當時談準備婚禮過程，阿嬌坦言自己本來希望老公一手包辦所有的事，「但最後還是我辦」，為避免吵架，「有時候他的小情緒上來了，我會避免那場吵架，就會主動安撫他、哄他」，也說自己以前是不會這麼做的，自嘲是因為國語不好所以不太會吵架。

阿嬌現場也舉例自己現在買東西會多注意旁邊那個人的眼神，因為賴弘國曾念過她「買包不看價錢」，她雖覺得花自己的錢應該沒錯，但為了顧慮老公的感受，就不一定會買。一旁的鄭希怡也幫賴弘國緩頰，直言：「妳老公（賴弘國）有一點很甜」，透露阿嬌和老公上節目，工作時兩人往往不能吃東西，結束後賴弘國私下說：「原來錄節目真的很累」，因此更能了解阿嬌身為明星的辛勞，如今看來令人唏噓。

(中時電子報)