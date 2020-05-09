棒球闊別多年重回奧運(2021年東京奧運)，大聯盟仍不願開放球員參賽，費城人猛將哈波(Bryce Harper)認為非常不智。特別是面臨新冠肺炎疫情，大聯盟需要一個振奮人心的行動，參加奧運應該是個好方法。

哈波在廣播節目上批評聯盟高層的榆木腦袋：「我覺得很好笑，想要推廣棒球比賽卻不讓球員參加奧運，只擔心自己損失兩周的收入，這很蠢。」

「奧運因為疫情延到明年，何不派出全部的球員參加，給大家一個震撼。像是大谷翔平可以藉機回到日本比賽，與(天使隊友)卓奧特(Mike Trout)對決。能夠在異鄉聽到自家的國歌響起，令人熱血沸騰。」

大聯盟2017年開放職棒球員參加經典賽，美國隊最後勇奪冠軍而使得賽事在美國大受好評，MLB TV的收視人數直追季後賽，在日本與墨西哥的收視率甚至超過奧運。可見大聯盟還有擴張海外市場的空間，況且2024年巴黎奧運又沒有棒球了，或許該把握這次機會。

然而美國隊未必能打奧運，他們的美洲區資格賽因疫情暫停，台灣的中華隊也卡在資格賽。目前4支參賽國為日本、南韓、以色列、墨西哥。

(中時電子報)