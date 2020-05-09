家住彰化縣的便當王子、總鋪師歌手陳隨意粉專被偷了！8日晚間驚傳他的官方粉絲專夜竟被不肖駭客「綁架」，還要求付錢贖回，陳隨意與妻子深夜開直播說明情況時，想到苦心經營6、7年的粉專，忍不住哽咽掉淚，說自己一整天下來簡直「氣到快中風」。
知名台語歌手陳隨意，也在鹿港經營便當生意，由於兒女都長大北上就學，有意北上置產一家幸福同住；他月初才開心與妻子謝宜君，陪獲選模範母親的媽媽洪陳罔腰女士，一同接受彰化縣長王惠美親自到家裡頒贈匾額表揚，遺傳父母有副好歌喉的20歲女兒參加歌唱比賽初試啼聲就拿下冠軍，雙喜臨門，原本可以開心慶祝母親節，不料卻突然發生粉專被竊占事件。
陳隨意8日晚間在個人臉書帳號貼文，表示進來為了與廠商洽談合作事宜，疑似一時不察，粉專小編管理員身分竟因此遭到更改設定，他自己帳號的管理員權限也在8日凌晨隨即被踢出；因為失去用心經營6年的粉專，心情非常難過、低落。
深夜夫妻倆透過謝宜君的粉專開直播時，陳隨意情緒仍十分激動，想到粉專裡頭紀錄著與媽媽、太太和小孩滿滿的甜蜜回憶，講到哽咽落淚；謝宜君也直接點名「偷走粉專的人」，竟然還敢明明目張膽來要錢。許多粉絲網友紛紛留言安慰陳隨意，盼他能順利要回粉專，目前陳隨意已經向臉書提出申訴反應，也不排除接受網友建議報警提告。
(中時 )
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