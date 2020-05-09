◎疫起踏青 台北大縱走有導覽

北市步道生態導覽解說活動15日開放報名，今年活動特別挑選「台北大縱走」的路線，不僅路線變長、難度上升，且配合防疫，參加導覽者須實名制、量體溫，甚至要求全程戴口罩。以全長3.77公里、耗時2.5小時的山林之旅，體力考驗恐更加嚴峻。

◎關渡平原稻田彩繪 打卡新亮點

北市關渡平原出現打卡新亮點！北市產發局與七星農田水利研究發展基金會合作，今年首次在北投區中央北路二段257巷打造小型亮點地景藝術「關渡平原稻田彩繪」，運用白、黃、紫、綠水稻編織成可愛活潑的農夫、稻穗以及象徵溼地生態的候鳥。5月10日至6月10日為最佳觀賞期，民眾可把握時間至關渡平原捕捉美麗稻田景色。

◎母親節全攻略 帶媽基隆趴趴走

迎接母親節，基隆市政府推出母親節旅遊全攻略，景點、購物一應俱全，邀請闔家大小到基隆共度母親節，觀光及城市行銷處長曾姿雯8日指出，基隆市的景點大多倘佯於大自然中，防疫時間也相當適合出遊，除了和平島公園、潮境公園、八斗子望幽谷外，還有在地人的童年不可或缺的中正公園基隆廟口、仁愛市場，都是遊客的好選擇。

◎新店動物之家 賞桐花祕境

每年5月是迎接油桐花綻放季節，新北市新店動物之家位於安坑安泰路半山腰上，民眾前往動物之家還可欣賞油桐花美景。動保處表示，新冠肺炎疫情讓民眾不安，民眾可利用假期前往新店動物之家一日遊，除了親近動物亦可以欣賞油桐花美景。

◎金門海岸關燈 迎藍眼淚

農曆4月在西南風吹拂下，金門海灘又迎來「藍眼淚」的季節，浪漫迷人的光點吸引各地追淚人，金門縣養護工程所配合關閉成功海岸路燈2個月，讓鄉親在減少光害的限定季節裡，盡情徜徉在閃爍的藍海中。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)