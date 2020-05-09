紓困之亂延燒，新北市昨將首波申請案送衛福部審核，卻一度遭衛福部拒收，雙方僵持1小時；對此新北市長侯友宜今出席活動時被問及此事，他坦承，這當中做了一些溝通，感謝衛福部願意收件，希望像中央講的「3天審核、5天快速發放」，儘速做到位。

紓困政策民怨沸騰，行政院長蘇貞昌7日緊急道歉滅火，宣布統一由「中央審核」，不過「審核」定義和分工不清不楚，地方政府各自行事；新北市府昨下午將2天半以來收件的9301件申請案，趕在週休二日前夕統整55箱，送往衛福部審核，不料到場後，衛福部官員卻再三推拖，以「還要再討論一下」為由，不願收件，雙方僵持1個小時，衛福部才無奈收件。

侯友宜今出席「新北市向護理人員致敬－歡慶護師節記者會」，媒體追問此事，是否認為和蘇貞昌承諾「中央審核」作法不同調？對此侯友宜表示，這當中有做了一些溝通，感謝衛福部願意收件。

侯友宜說，昨晚算了一下，新北還有1萬5900多件，今天會連夜審核，完成後儘速送交衛福部，希望能像中央講的「3天審核、5天快速發放」。

侯友宜說，蘇貞昌特別指示，中央審核、地方免責，地方最重要的工作就是快速收件，他要求同仁快速收件外，也要幫中央做好初步過濾，才能交給中央審定，一連貫的作業，希望中央地方一起努力，儘速把紓困金發放給底層朋友。

侯友宜說，這幾天同仁幾乎每天加班到凌晨12點，非常辛苦，他只希望能快速收件、儘速審核並發放，讓辛苦的底層朋友盡快得到紓困。

(中時 )