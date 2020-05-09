北韓領導人金正恩生死之謎雖已由他本尊現身，證明他仍活著，但包括台灣網友在內，對於現身的金正恩是否真是本人或替身，仍有許多討論。不過金正恩也一再透過各種行動，證明自己安好。繼日前向大陸領導人習近平致口訊，讚賞大陸的新冠疫情防控工作取得成效後，金正恩再出招，今向俄羅斯總統普丁致賀電，祝賀俄羅斯衛國戰爭勝利75周年。

據朝中社9日報導，金正恩9日向普丁致賀電，祝賀俄羅斯衛國戰爭勝利75周年。

(中時電子報)