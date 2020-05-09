金正恩再出招！向普丁致賀電 11:152020/05/09 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓最高領導人金正恩和羅斯總統普丁會面。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓領導人金正恩生死之謎雖已由他本尊現身，證明他仍活著，但包括台灣網友在內，對於現身的金正恩是否真是本人或替身，仍有許多討論。不過金正恩也一再透過各種行動，證明自己安好。繼日前向大陸領導人習近平致口訊，讚賞大陸的新冠疫情防控工作取得成效後，金正恩再出招，今向俄羅斯總統普丁致賀電，祝賀俄羅斯衛國戰爭勝利75周年。 據朝中社9日報導，金正恩9日向普丁致賀電，祝賀俄羅斯衛國戰爭勝利75周年。 文章來源：金正恩再發聲 向習近平致口訊 (中時電子報) #賀電 #金正恩 #普丁 #俄羅斯 #習近平 #大陸 #台灣 #全球 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 本尊？替身？命理師看這點：正版金正恩 00:202020/05/05 娛樂 金正恩復出照 北韓專家看到這點曝驚人意義 19:252020/05/05 生活 金正恩動用替身 名醫靠這點斷定：還活著！ 20:162020/05/05 生活 金正恩隱姓埋名留學瑞士 同學爆：他不抱這東西睡不著 20:212020/05/05 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 21:032020/05/05 生活 不是正宮李雪主！金正恩燦笑剪綵 緋聞女友同台做這動作 22:362020/05/05 生活 金正恩神隱另有目的？韓媒曝2大將遭整肅 她得勢 11:042020/05/06 國際 金與正接班地位穩了？金正恩公開活動這幕露端睨 15:562020/05/06 國際 金正恩替身趴趴走 還遭驅逐出境 17:102020/05/06 國際 韓情報當局掛保證：金正恩沒有動心臟手術 17:272020/05/06 國際 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網驚：高雄市民好誇張... - 政治 好猛！罷韓倒數 高雄人街訪吐真心話 - 政治 蔡政府最新民調終出爐！網看完：笑死人 - 政治 罷韓投票最後結局 專家預言好嚇人 - 政治 「兩岸開戰」台灣會贏嗎？他預測驚人... - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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