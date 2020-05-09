搜救人員9日清晨6時30分就開始恢復搜尋，將滯洪池分成5大區塊進行地毯式搜尋。〔苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真〕

家住後龍鎮的36歲林姓男子，8日下午偕同母親到後龍鎮水尾里海濱滯洪池採挖蛤蜊，至傍晚母親找不到兒子報案求救，苗栗縣消防局第2大隊等單位獲報趕往現場搜救，至9日上午10時10分左右，在滯洪池中間最深區域尋林某遺體，已打撈上岸交檢警相驗中。

36歲的林姓男子就住在後龍鎮水尾里，平日經常偕同母親到附近海濱滯洪池採挖蛤蜊，對滯洪池地形水文相當了解，本身也熟悉水性，為何會發生溺水？林母也不了解。

林姓男子是在8日下午帶著母親前往海濱滯洪池採挖蛤蜊，母子到場後分頭工作，至傍晚17點40分左右，母親結束工作要回家時，見不到兒子蹤影，四下搜尋未獲後趕緊打119電話報案求救。

苗栗縣消防局第2大隊據報，立即動員後龍、竹南、特搜等3個分隊共15人，由大隊長曹春風親自帶隊趕往，並通報海巡署第3岸巡大隊、海上救難協會、苗栗救難協會等單位，共組搜救隊，以人員徒步及搭乘橡皮艇在滯洪池搜尋，第一階段搜尋至晚間23時結束，未尋獲失蹤者，搜救工作暫停，參與人員歸隊休息。

9日一早6時30分，搜救人員再度集結，將現場分成5大區塊，以地毯式搜索。至上午10時10分左右，搜救人員在滯洪池中央最深區域，尋獲林某遺體隨即打撈上岸，林母見到兒子遺體當場痛哭。據後龍分隊指出，當地滯洪池滿潮最深處約有1米6。死者為何溺水死亡？尚待檢警相驗後查明。

(中時 )