回顧今年3月12日爵士中鋒戈貝爾成為NBA首位新冠檢測陽性球員，NBA總裁席爾佛隨即宣告無限期停賽，沒想到相隔快兩個月時間，當席爾佛跟球員進行視訊會議，面對假如復賽又遇確診，他竟回應只會隔離確診球員，不會再次停擺球賽！

從席爾佛的回應，可以清楚感受到他迫切想讓本季重新開打的心情，就算他也坦承NBA最快要到6月中旬，才有可能考慮復賽，只是面對美國新冠疫情仍未停歇，也看不到新冠疫苗開發成功曙光，他只能先考慮在沒觀眾情況下重新開打。

聽到席爾佛決定就算復賽再遇球員確診，仍會繼續打完球季的說法，不少球迷開始狂酸，像是「DNP理由是新冠肺炎管制」、「詹姆斯如果確診，湖人將在季後賽缺少他兩周」、「我們連一次檢測都沒有，NBA卻想實現每天檢測球員？」

就連《TNT》球評巴克利也公開提出警告，「假如聯盟堅持復賽，有一件事情你要期望別發生，那就是假如這些球員有人生病了，或是有小孩生病了、誰的家人生病了，他們絕對會告死NBA、TNT、ESPN的，這是一個相當危險的情況！」

(中時 )