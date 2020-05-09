政府為避免新冠肺炎期間民眾出遊群聚，透過交通部高速公路局的「1968」App顯示全台各景點人潮資訊，但被部分縣市批評是標籤化，民眾看到資訊反而不敢來，App改版後於昨日上線，188處熱區減為146處。交通部長林佳龍指出，中央與地方溝通非常久，過程中雙北積極提供資訊，但台南、高雄則希望全刪，南北認知有差，幸好各方仍找到共識。

交通部近日不斷與地方政府溝通，尤其是台南、高雄討論較多，更新後的1968App，188處熱區減為146處，215個熱點刪減為180個。交通部強調，標示出人潮熱點並不代表禁止旅遊，而是希望民眾做好保持社交距離、戴口罩，快樂安全的出遊。

林佳龍今日視察中華電信大數據處，了解1968App的改版情形，並稱讚中華電信是最大功臣。林指出，4月有地方政府超前部屬「太超前」，提到要封城，中央流行疫情指揮中心認為還沒到那地步，必須給民眾正確資訊，在當時的背景下，行政院得知高速公路局之前就有跟中華電信合作的1968App，監控車流量的做法也行之有年，且有上百萬次下載，於是想辦法界接系統，顯示人潮熱區。

林佳龍說，交通部、內政部、地方政府等單位討論期間，雙北很積極，甚至主動納入更多地點且提供資訊，但台南、高雄因為敦睦艦隊因素，覺得最好都不要公布，南北認知有差異，大家溝通很久才定案，「政府用對的態度找到好的方法，不要否定這麼好的資訊平台」。

林表示，1968App可以兼顧防疫與經濟，明天就是母親節，很多人會出門，系統也會越來越好用。他笑稱，1968App可是個美麗的誤會，但因為誤會而結合，現在是納入各方意見，大家就要一起來承擔。

(中時 )