金門縣林務所利用2016年「莫蘭蒂」颱風摧折的林木，打造多款可愛木構花器。（李金生攝）

五顏六色的夏季草花搭配可愛花器，小朋友玩得好開心。（李金生攝）

金城鎮長李誠智（右）和北門里長許績才（左）協助進駐民生路鬧區。（李金生攝）

縣林務所的「花閃」行動，以2016年「莫蘭蒂」颱風摧折的林木為創意素材。（李金生攝）

在可愛造型的花器裡，共度親子美好時光。（李金生攝）

繁花盛開的初夏季節，五顏六色最療癒怡人，金門縣林務所利用2016年「莫蘭蒂」颱風摧折的林木，打造多款小小軍卡和可愛造型動物，搭配鮮豔亮麗的盆栽妝點金城鬧區，用搖曳生姿的「花閃」趴撫慰被疫情束縛的人心，迎接遊客穿梭的街景來到。

在楊鎮浯縣長的發想提點下，林務所延續春節的路邊花園創意，動員陳西村、陳宏武、呂忠城、陳至偉與許明祥等5位巧手同仁，在大約10天的工作時間內，以百年一遇的「莫蘭蒂」強颱風倒殘木和苗圃工作器具零件組合14組造型花器。其中，洋溢戰地風情的小小軍卡，最是讓人眼睛一亮。

在金城鎮長李誠智和北門里長許績才的協助下，這些搭配草花的創意木器將進駐金城鎮民生路，期待曾入選全台10大觀光小城、經典小鎮的后浦城區，在疫情後迎來紅男綠女遊客，展現另一番城市美學和清新容顏。

林務所長鐘立偉表示，這項「花」想是參考美國花藝師米勒(Lewis Miller)，在新冠肺炎疫情期間感謝紐約醫護人員的奉獻，以大量花材與當地的鐵皮倉庫創造出的街景藝術「花閃」（Flower Flash）活動，特別選用繁星花、舞春花、小花木槿與新幾內亞鳳仙等夏季草花，只要適當澆水和管理，花期最多可達半年之久，期待為城區街景帶來活力和精采。

(中時 )