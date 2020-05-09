全臺首學課程博覽會在台南一中登場，行政院政務委員唐鳳（藍白外套者）與台南市長黃偉哲（米黃夾克者）與現場學生參加開場儀式。（程炳璋攝）

台南市去年因應108新課綱推出的全臺首學課程博覽，今年因應新冠肺炎疫情改為線上直播，全台透過網路都能觀看，受邀的行政院政務委員唐鳳以「網路取代馬路」為演講重點，認為世界從社會創新到政策創新沒有距離。

台南市去年舉辦第1屆全臺首學課程博覽會吸引1500人到場觀摩，被譽為教學武林高峰會，今年因應疫情改為線上直播，找來台南市中小學60位亮點教師「說課」，主題為「2020科技＊學習力」，內容包含國、英、數、社會、自然、科技、藝術、健體、綜合等領域，提供更多人網路觀看。

開幕首日在台南一中登場，直播網路連線教育部長潘文忠，他盛讚台南市教育界克服疫情期困難，利用網路讓學習不中斷。

因為建置口罩2.0網路預約平台的唐鳳，一度被日本媒體譽為「天才IT大臣」，她以「網路取代馬路」為演講主軸，認為網路科技可以把實體聚會增幅到全台灣，甚至全世界，凝聚大家共同學習感覺，並提到這次防疫成功，是讓每人有新想法時，透過網路一下子就能形成新的政策。證明世界從社會創新到政策創新沒有距離。

提及中央流行疫情指揮中心將開放舞廳、酒店問題丟給地方政府決定，黃偉哲回應，已盤點過中央說明開放舞廳、酒店的各項防疫條件原則，目前6都全都作不到，因此誰都不敢貿然開放。

黃偉哲贈送台南各種農產副產品給唐鳳當見面禮，稱讚她「麵麵俱到」，鼓勵學生多向唐鳳提問，求取科技新知。

(中時 )