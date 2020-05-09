2月起實施「口罩實名制」迄今，健保藥局及衛生所第一線藥師耐心提供服務，讓民眾買到口罩，功不可沒，縣長楊文科決定竹縣125家健保藥局和13鄉鎮衛生所，各補助2千元，協助添購新健保IC卡讀卡機及防疫物資。

新竹縣藥師公會理事長林禹佑指出，政府為預防新冠肺炎疫情，從2月實施「口罩實名制」迄今，各健保藥局都出現大排長龍買口罩的民眾，讓不少藥局的讀卡機因大量使用而損壞。

林禹佑和新竹藥劑生公會理事長范國豐都說，藥局都是自掏腰包添購新設備，很感謝縣長楊文科支持，補助縣內每家健保藥局2千元，購買新健保IC卡讀卡機及防疫物資，慰勞辛苦的藥師們。

楊文科表示，目前疫情雖然逐漸趨緩，但在這場防疫作戰中，藥局藥師、志工及各鄉鎮衛生所同仁，每天進行口罩販售、包裝、找零、發號碼牌等繁雜事務，3個多月來不辭辛勞，才能讓台灣迎接連日來的零確診，每位都是防疫英雄。

衛生局長殷東成表示，民眾除到健保藥局或衛生所實體通路購買口罩外，更可以利用網路通路，使用電腦eMask平台、手機健保快易通APP，或直接憑健保卡直接在超商預購、繳款、領口罩一次搞定，不用耗費時間辛苦排隊。

(中時 )