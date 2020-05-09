最近全台疫情趨緩，提升民眾母親節外出用餐意願，新竹縣可生局為防疫實施「餐飲業者防疫輔導計畫」，推薦縣內122家食安模範餐飲業者，讓消費者選擇有「優良標章」的餐廳，可以吃得安心，度過美好的母親節。

縣長楊文科表示，新冠肺炎疫情造成許多餐飲業者都在苦撐，縣府積極輔導餐飲配合防疫措施，目前疫情已趨緩和，相信許多家庭在母親節會選擇到餐廳用餐慶祝，為此推薦縣內有優良標章的店家，讓媽媽能夠吃得安心、吃得放心。

衛生局長殷東成表示，該局從2011年推動餐 飲業優良標章，迄今通過評核「優級」777家、「良級」308家，共1085家，提供民眾消費選擇，這次在臉書「家家有標章，共下愛健康」粉絲頁，特別提供122家食安模範餐飲獲選店家，讓民眾放心來竹縣安心吃美食，歡度母親節。

殷東成表示，為保障消費者健康，該局嚴格要求餐廳員工每日量體溫，做好自主健康管理，廚師等從業人員在作業時佩戴工作帽、口罩，收銀員不接觸食物。

對用餐環境也要求門口應備有酒精消毒，或洗手設，定時使用酒精清潔桌面、門把、廁所門把等，餐廳室內用餐環境及等候用餐排隊客人，應保持一定社交距離，共同度過一個溫馨的母親節。

(中時 )